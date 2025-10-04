وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 09:32 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم امس الجمعة، بسفراء الدول الافريقية المعتمدين لدى منظمة اليونسكو، وذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة يوم ٦ اكتوبر ٢٠٢٥ والتي تشهد الانتخابات على منصب مدير عام المنظمة. حضر اللقاء كلا من السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق والدكتور خالد العنانى المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لدعم الدول الافريقية الشقيقة لترشيح الدكتور خالد العناني، مشيرا الى ما يشكله هذا الترشيح من تجسيد للتطلعات المشتركة للقارة الإفريقية لقيادة منظمة اليونسكو نحو تحقيق أهدافها النبيلة ونشر المعرفة والفكر والإبداع.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بقيام الإتحاد الافريقي باصدار ٣ قرارات لاعتماد ترشيح د. خالد العناني في القمم الإفريقية المتتالية، في فبراير ٢٠٢٤ ويوليو ٢٠٢٤ ويوليو ٢٠٢٥، الأمر الذي يؤكد الإصطفاف الافريقي الرسمي خلف الترشيح المصري تقديراً لكفاءة وقدرة د. خالد العناني وانعكاسا لثقة القارة الأفريقية في مصر لتحقيق التطلعات المشتركة لقارتنا الأفريقية.

من جانبه ثمن دكتور خالد العنانى جهود وزارة الخارجية لقيادة حملته الانتخابية التي استمرت لثلاثين شهرا، مشيرا الي زيارته لاكثر من ٦٠ دولة أجرى خلالها لقاءات فى كافة الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، مع مجموعة كبيرة من الوزراء والمسئولين والمثقفين، مما مكنه من طرح رؤية شاملة وتصور متكامل لمستقبل عمل اليونسكو تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء لاسيما أولويات القارة الأفريقية.

هذا وقد اثمرت الجهود المكثفة لحملة الترشيح المصري في باريس بقيادة وزير الخارجية عن اعلان كل من سيريلانكا وباراجواي والمكسيك والأرجنتين تأييدها للترشيح المصري لتنضم بذلك لقائمة كبيرة من الدول المعلنة تأييدها لترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، وتستمر جهود حملة الترشيح المصري في باريس حتي موعد الانتخابات المقررة في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.