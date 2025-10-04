نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ سويلم ” يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق “أسبوع القاهرة الثامن للمياه” تحت رعاية الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، حول آخر الاستعدادات لانطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، المقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور سويلم، في بيان اليوم السبت، أن “أسبوع القاهرة للمياه” أصبح منصة علمية وحوارية عالمية تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل لتيسير الإجراءات التنظيمية والتسجيل، لضمان مشاركة فعالة من الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية، ودعم تبادل المعرفة وتطوير مستوى الأبحاث العلمية، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والمناخ.

وأوضح التقرير أن عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الأسبوع بلغ 95 منظمة، فيما تم تسجيل 125 جلسة ضمن الفعاليات، من بينها اجتماعات مهمة مثل مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، والاجتماع الوزاري للجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، واحتفالية مرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو، فضلًا عن المنتدى المصري الهولندي للمياه، ومنتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأضاف التقرير أن اللجنة العلمية استقبلت 203 ملخصًا بحثيًا، تم قبول 49 ورقة بحثية وملخص مطول منها، حيث ستُعرض 34 ورقة خلال 5 جلسات علمية، إلى جانب جلسة خاصة لعرض 15 بوستر بحثي، بما يوفر منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والنتائج العلمية بين الباحثين.

وفيما يتعلق بالمسابقات، فقد تأهل 12 متسابقًا من مصر والصين وكينيا في مسابقة “أطروحة الثلاث دقائق”، و6 مشروعات من جامعات مصرية في مسابقة “أفضل مشروعات التخرج”، و5 مشروعات من مدارس “استيم” في مسابقة “شباب المبتكرين”، إضافة إلى 5 فيديوهات و5 بوسترات في مبادرة “على القد”، و5 تجارب متميزة من المحافظات في المسابقة القومية الثامنة لترشيد استهلاك المياه (مسابقة المزارعين).

كما يشهد المعرض المصاحب للأسبوع مشاركة 22 شركة ومنظمة لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات المياه والمناخ، ما يعكس أهمية الحدث كمنصة دولية للتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات.