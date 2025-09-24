نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة باهظة الثمن.. ريال مدريد يريد التعاقد مع صخرة آرسنال لتدعيم الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ريال مدريد انتصاره الخامس في الدوري الإسباني على حساب إسبانيول (2-0)، لكن أنظار النادي الملكي لم تكن مركزة فقط على منافسات "الليغا"، بل اتجهت أيضًا نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا إلى قمة آرسنال ومانشستر سيتي (1-1) التي أُقيمت الأحد الماضي في ملعب الإمارات.

السبب كان متابعة أداء المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، نجم آرسنال، الذي خاض اللقاء تحت مراقبة مباشرة من كشافين تابعين لريال مدريد، وفق ما كشفه موقع SI. ويُعتبر ساليبا أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الخلفي للفريق المدريدي ابتداءً من الموسم المقبل، بعدما كان أيضًا ضمن قائمة اهتمامات النادي في الصيف الماضي دون أن يكتمل أي اتفاق.

الاحتياجات الدفاعية للريال

مع تراجع الحالة البدنية لكل من أنطونيو روديغر ودافيد ألابا بفعل الإصابات وتقدم العمر، يرى تشابي ألونسو في ساليبا أحد أفضل المدافعين المتاحين في أوروبا حاليًا. المدرب الباسكي يمتلك بدائل مثل إيدير ميليتاو، دين هويخسن، راؤول أسينسيو، وأحيانًا أوريلين تشواميني الذي أثبت قدرته على اللعب كقلب دفاع، لكن الإدارة تدرك أن الفريق بحاجة إلى تعزيزات قوية في هذا المركز لضمان الاستقرار الدفاعي على المدى الطويل.

صفقة باهظة الثمن

العقبة الرئيسية أمام انتقال ساليبا إلى سانتياغو برنابيو تبقى قيمته المالية المرتفعة، إذ لن يتخلى آرسنال عنه بأقل من 100 مليون يورو. كما أن اللاعب، الذي يرتبط بعقد مع "الغانرز" حتى عام 2027، أبدى في الصيف الماضي انفتاحه على تمديد ارتباطه بالنادي اللندني، وهو ما يعكس مكانته الأساسية في خطط المدرب ميكل أرتيتا.

مع ذلك، يظل ريال مدريد متيقظًا لوضعية المدافع الشاب، الذي لا يتجاوز عمره 24 عامًا ويتمتع ببنية بدنية قوية تجعله هدفًا استراتيجيًا للمستقبل.