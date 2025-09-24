نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف مالي يعرقل تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال ملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور يراوح مكانه داخل أروقة ريال مدريد، رغم عقد اجتماعات متكررة بين الطرفين في الفترة الأخيرة. وبرغم أن المفاوضات لم تنهار بعد، إلا أن القضية باتت أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، خاصة مع استمرار عقد اللاعب حتى عام 2027، ما يمنح النادي واللاعب وقتًا إضافيًا للتفاوض.

وتعززت الأزمة بسبب الوضع الرياضي لفينيسيوس تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث وجد نفسه على دكة البدلاء في بعض المباريات ولم يُكمل أي لقاء منذ بداية الموسم.

لكن العقبة الأساسية تظل مالية بامتياز؛ إذ كشف موقع Defensa Central أن ريال مدريد عرض على اللاعب عقدًا يمتد حتى 2030 براتب يصل إلى 18 مليون يورو صافيًا في الموسم، أي بزيادة قدرها 6 ملايين عن راتبه الحالي البالغ 12 مليونًا. إلا أن فينيسيوس رفض العرض، مطالبًا براتب لا يقل عن 25 مليون يورو سنويًا، بعد أن خفّض طلبه الأصلي الذي بلغ 30 مليونًا. وبذلك يبقى هناك فارق قدره 7 ملايين بين العرض والطلب.

المعضلة الكبرى لفينيسيوس

النادي استند في موقفه إلى تراجع مستوى اللاعب خلال الموسم الماضي، حيث لم يظهر بوجهه المعتاد، وهو ما اعتبرته الإدارة سببًا لعدم رفع العرض أكثر. وأكدت مصادر داخل النادي أن الرسالة كانت واضحة: "إما القبول أو لا شيء".

كما أن بداية الموسم الحالي لم تساعد في تحسين موقف اللاعب التفاوضي، إذ يرى مسؤولو ريال مدريد أن مستواه الحالي لا يبرر المطالب المالية الضخمة. لذلك، من غير المتوقع حدوث تقدم في المفاوضات خلال الأشهر المقبلة، حيث سيتوقف كل شيء على أداء فينيسيوس على أرض الملعب ليُحدد الطرف الذي سيتنازل في نهاية المطاف.

