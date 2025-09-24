نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم│آرسنال يضع عينه على كوبو... ومصير فينيسيوس يثير اهتمام "المدفعجية" والريدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة اليوم الأربعاء.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

يستعد نادي ليفربول لتقديم عرض عقد طويل الأمد للاعب خط الوسط الهولندي ريان جرافينبيرخ، البالغ من العمر 23 عامًا. (المصدر: Talksport)

يُبدي نادي آرسنال اهتمامًا بضم الجناح الياباني تاكيفوسا كوبو، البالغ من العمر 24 عامًا، من نادي ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الشتوية. (المصدر: Fichajes – بالإسبانية)

أُبلغ نادي ليفربول بأن فرصه ضئيلة للغاية في إقناع نادي كريستال بالاس ببيع لاعب خط الوسط الإنجليزي آدم وارتون، البالغ من العمر 21 عامًا، خلال انتقالات يناير. (المصدر: Teamtalk)

برشلونة يحسم ملف دي يونج

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، البالغ من العمر 28 عامًا، يقضي بتمديد عقده حتى عام 2029 مع تخفيض في راتبه. (المصدر: Mundo Deportivo – بالإسبانية)

يقترب نادي خيتافي من التعاقد مع المهاجم السابق لناديي ليدز يونايتد وتشيلسي، باتريك بامفورد، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أصبح لاعبًا حرًا بعد إنهاء عقده مع ليدز بالتراضي في الصيف بعد سبع سنوات قضاها مع النادي. (المصدر: Football Espana)

تم إبلاغ كل من ناديي آرسنال وليفربول بأن مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 25 عامًا، مع نادي ريال مدريد لا يزال غير مؤكد. (المصدر: TBR Football)

صرّح المدير الفني لنادي فولهام، ماركو سيلفا، بأن لاعب الوسط الويلزي هاري ويلسون، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي كان هدفًا لنادي ليدز خلال الصيف، سيجري محادثات بشأن تمديد عقده. (المصدر: Sky Sports)

يسعى نادي ليدز للتعاقد مع جناح ولاعب وسط هجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية. (المصدر: Football Insider)