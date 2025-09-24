روما (د ب أ) – اعتلى فريق نابولي قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز بشق الأنفس على ضيفه بيزا الصاعد حديثا هذا الموسم بنتيجة 3 / 2، في ختام منافسات الجولة الرابعة من البطولة ، حقق نابولي العلامة الكاملة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، ووسع الفارق إلى نقطتين بعد تعثر ملاحقه يوفنتوس (10 نقاط) بالتعادل مع هيلاس فيرونا، ، في إطار منافسات الجولة ذاتها.
وتجاوز نابولي بذلك كبوة خسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، الأسبوع الماضي، في انطلاقة مشواره بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا ، أما فريق بيزا فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة بعد تلقيه الخسارة الثالثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.