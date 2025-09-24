روما (د ب أ) – اعتلى فريق نابولي قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز بشق الأنفس على ضيفه بيزا الصاعد حديثا هذا الموسم بنتيجة 3 /‏‏ 2، في ختام منافسات الجولة الرابعة من البطولة ، حقق نابولي العلامة الكاملة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، ووسع الفارق إلى نقطتين بعد تعثر ملاحقه يوفنتوس (10 نقاط) بالتعادل مع هيلاس فيرونا، ، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وتجاوز نابولي بذلك كبوة خسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، الأسبوع الماضي، في انطلاقة مشواره بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا ، أما فريق بيزا فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة بعد تلقيه الخسارة الثالثة.