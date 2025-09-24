نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأخدود غدا الخميس الموافق 25 سبتمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الهلال والأخدود
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والأخدود مساء الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود
تردد قناة ثمانية 1
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.