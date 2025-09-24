الارشيف / الرياضة

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأخدود غدا الخميس الموافق 25 سبتمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والأخدود

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والأخدود مساء الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات
التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا