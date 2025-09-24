نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأخدود غدا الخميس الموافق 25 سبتمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والأخدود

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والأخدود مساء الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

