نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود ضيفا ثقيلا على نظيره الشباب غدا الخميس الموافق 25/9/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 4 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الشباب والخلود
وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والخلود مساء الغد في تمام الساعة 6:25 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:25 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الشباب والخلود
تردد قناة ثمانية 1
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.