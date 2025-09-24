نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود ضيفا ثقيلا على نظيره الشباب غدا الخميس الموافق 25/9/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 4 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والخلود مساء الغد في تمام الساعة 6:25 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:25 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والخلود

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.