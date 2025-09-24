الارشيف / الرياضة

موعد مباراة الشباب والخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود ضيفا ثقيلا على نظيره الشباب غدا الخميس الموافق 25/9/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 4 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والخلود مساء الغد في تمام الساعة 6:25 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:25 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والخلود

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات
التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

أحمد صلاح

