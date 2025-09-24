نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي هدرسفيلد تاون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي هدرسفيلد تاون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب هدرسفيلد تاون، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر سيتي في مواجهة قوية ضد هدرسفيلد تاون في كأس الرابطة الإنجليزية

ويدخل السيتي اللقاء بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة يأمل من خلالها عشاق الفريق أن يروا أداءً هجوميًا قويًا يعيد الفريق إلى سكة الانتصارات.

موعد مباراة هدرسفيلد تاون ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية، وسيتم بث المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 5، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة المواجهة الحاسمة بين الفريقين.

جوارديولا يكشف عن تغييرات في التشكيلة الأساسية

أكد المدير الفني بيب جوارديولا أنه سيجري عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية مقارنة بالمباريات الثلاث الماضية، وذلك ضمن سياسة المداورة التي يتبعها لمواجهة ضغط المباريات في مختلف البطولات.

وأشار جوارديولا إلى غياب الثلاثي ريان شرقي، ريان آيت نوري، وعمر مرموش عن اللقاء بداعي الإصابة أو عدم الجاهزية، وهو ما سيجبره على إدخال بعض الأسماء الجديدة إلى التشكيلة.

غياب عمر مرموش عن المباراة

يفتقد مانشستر سيتي لخدمات الدولي المصري عمر مرموش، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير. ويعد غيابه خسارة للفريق الذي كان يعول على وجوده في الخط الهجومي لتقديم الإضافة المطلوبة.

السيتي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

يأمل "السيتيزنس" في استغلال هذه المباراة للعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعد التعادل الأخير أمام آرسنال، والذي أوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق.

كما تمثل المباراة فرصة لإراحة بعض العناصر الأساسية وإعطاء الفرصة للاعبين الشباب لإثبات قدراتهم.