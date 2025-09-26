نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليل الفرنسي يهزم بران النرويجي في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز ليل الفرنسي على ضيفه بران النرويجي 2/1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ليل عن طريق حمزة إكمان في الدقيقة 54، وأدرك بران التعادل عن طريق سافار أتلي ماجنسون في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 80 سجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني لفريق ليل، الذي حقق أول فوز له بالمسابقة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز ستيوا بوخارست الروماني على مضيفه جو أهيد إيجلز الهولندي 1/صفر.

وسجل ديفيد ميكوليسكو هدف ستيوا بوخارست الوحيد في الدقيقة 13.