الإيطالي يانيك سينر يتأهل لدور الـ16 ببطولة الصين للتنس

صعد النجم الإيطالي يانيك سينر لدور الـ16 في بطولة الصين المفتوحة للتنس للرجال، عقب فوزه السهل على الكرواتي مارين شيليتش.

وتغلب سينر، المصنف الأول للبطولة، على شيليتش، الذي بلغ نهائي البطولة مرتين، بنتيجة 6 / 2 و6 / 2، اليوم الخميس في دور الـ32 للمسابقة.

وكان هذا هو أول ظهور لسينر منذ هزيمته في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، والذي خسر به أيضا صدارة تصنيف رابطة محترفي التنس.

وكان سينر /24 عاما/، توج لأول مرة باللقب في بكين عام 2023 ووصل إلى نهائي العام الماضي، لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بالبطولة.

وقال سينر، الذي فاز بآخر 27 مباراة له في الدور الافتتاحي بمختلف المسابقات، منذ بطولة سينسيناتي عام 2023: "أحاول التركيز بشدة في مباريات الدور الأول، لأنني أعلم أن الكثير من الأمور قد تسوء".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين "بعد ذلك، عادة ما أجد إيقاعي وسرعتي وسرعة الملاعب بشكل أفضل. أحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة. جئت إلى هنا مبكرا لأشعر بالأجواء".

شدد اللاعب الإيطالي "أنا سعيد للغاية بتقديم هذا الأداء اليوم. مارين منافس صعب المراس، وإيقاعه عال للغاية. تمكنت من كسر إرساله مبكرا في كلتا المجموعتين، مما منحني الثقة للاستمرار".

وضرب سينر موعدا في الدور المقبل مع الفرنسي تيرينس أتمان، الذي فاز على الصيني تشانج تشيتشن بنتيجة 6 / 4 و6 / 2.

في المقابل، ودع الروسي كارين خاشانوف، المصنف الخامس، المسابقة مبكرا، إثر خسارته أمام الفرنسي ألكسندر مولر بنتيجة 4 / 6 و7 / 6 (7 / 5) و6 / 4.

ويلعب مولر في دور الـ16 مع المجري فابيان ماروزسان، الذي تغلب على الفرنسي بنيامين بوزي بنتيجة 7 / 6 (7 / 1) و6 / 3.

ولحق الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بركب المتأهلين لدور الـ16 أيضا، بفضل فوزه على الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيلي بنتيجة 6 / 1 و6 / 3.