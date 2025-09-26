نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يتحدى رونالدو.. قمة نارية بين الاتحاد والنصر لحسم صدارة دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية مساء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، صوب ملعب الإنماء، حيث يستضيف الاتحاد غريمه التقليدي النصر في قمة الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة ترفع شعار "لا بديل عن الفوز"، إذ يدخل الفريقان اللقاء متساويين في عدد النقاط برصيد 9 نقاط لكل منهما من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، لكن النصر يتفوق بفارق الأهداف، ما يجعل اللقاء بمثابة مواجهة فاصلة على صدارة الترتيب مبكرًا.

الفريق الاتحادي بقيادة مدربه يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بجانب خبرة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، من أجل التفوق على العالمي وخطف القمة، مواصلًا رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة، يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يطمح إلى قيادة فريقه لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، والانفراد بالصدارة، تمهيدًا للمنافسة بقوة على التتويج باللقب. ويأمل رونالدو في أن يكون هذا الموسم بداية حصد البطولات بقميص النصر، خاصة بعد التدعيمات القوية التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعلى رأسها التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.