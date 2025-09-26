نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني سيرجيو بوسكيتس، أحد أبرز نجوم خط الوسط في تاريخ برشلونة الحالي ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، عن قراره اعتزال كرة القدم رسميًا مع نهاية الموسم الجاري، ليضع بذلك حدًا لمسيرة كروية حافلة بالإنجازات والألقاب على مدار أكثر من 17 عامًا في الملاعب.

سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم

وكشف نادي إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي، أن مباريات الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي لكرة القدم ستكون المحطة الأخيرة للنجم الإسباني في مسيرته الاحترافية. وجاء في البيان: "سيرجيو بوسكيتس سيعتزل اللعب في نهاية الموسم الحالي، بعد أن قدّم مساهمات مؤثرة منذ انضمامه للفريق في 2023، حيث كان عنصرًا أساسيًا في تطور النادي، بفضل رؤيته وجودته في خط الوسط، إلى جانب خبرته وقيادته داخل وخارج الملعب".

وأضاف النادي أن بوسكيتس لعب دورًا مهمًا في تتويج إنتر ميامي بـ درع المشجعين وكأس الدوري، ليواصل بصمته المميزة حتى في محطته الأخيرة خارج القارة الأوروبية.