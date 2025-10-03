العالم اليوم - سوريا.. مقتل قيادي بتنظيم "أنصار الإسلام" في إدلب

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. مقتل قيادي بتنظيم "أنصار الإسلام" في إدلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:24 صباحاً - قتل قيادي في تنظيم "أنصار الإسلام"، الجمعة، إثر غارة لقوات التحالف الدولي بمحافظة إدلب في سوريا.

وقال مراسل "دوت الخليج"، إن القيادي في تنظيم "أنصار الإسلام" الملقب "أبو الدرداء الإيراني" قتل مع اثنين من مرافقيه بغارة للتحالف الدولي في محافظة إدلب بسوريا. وأوضح المراسل أن أغلب المنتسبين لتنظيم "أنصار الإسلام" هم من أكراد العراق وإيران. وأضاف أن طائرة مسيّرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين حارم وباريشا شمال غربي محافظة إدلب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سوريا.. مقتل قيادي بتنظيم "أنصار الإسلام" في إدلب .. في رعاية الله وحفظة