متفوقًا على جوارديولا.. هانز فليك يدخل تاريخ برشلونة من أوسع أبوابه

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق برشلونة نتائجه المميزة هذا الموسم بعدما حقق فوزًا مهمًا خارج الديار على حساب ريال أوفييدو، في مواجهة خاصة أعادت النادي الكتالوني إلى مدينة لم يزرها منذ 24 عامًا. الانتصار لم يكن مجرد ثلاث نقاط في مشوار الدوري الإسباني، بل حمل في طياته إنجازًا تاريخيًا للمدرب الألماني هانزي فليك الذي واصل كتابة اسمه في سجلات النادي.

فليك يحقق 50 انتصارًا مع برشلونة

بوصوله إلى هذا الفوز، رفع فليك رصيده إلى 50 انتصارًا مع برشلونة منذ توليه المهمة الفنية في صيف 2024، ليصبح بذلك ثالث أسرع مدرب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم.

لويس إنريكي يبقى صاحب الرقم القياسي بعدما بلغ 50 فوزًا في 60 مباراة فقط.

هيلينيو هيريرا جاء بعده بـ63 مباراة.

بينما احتاج فليك إلى 67 مباراة ليحقق الإنجاز، في إشارة واضحة إلى بصمته السريعة مع الفريق.

حصيلة الموسم الأول: ثلاثية تاريخية

خلال موسمه الأول على رأس الجهاز الفني، قاد فليك برشلونة إلى موسم استثنائي تُوج فيه بـ الثلاثية التاريخية، بعدما حقق 44 فوزًا من أصل 60 مباراة. أسلوبه الهجومي المتوازن، والقدرة على توظيف النجوم بطريقة مثالية، أعادا للفريق هيبته الكروية وأعاداه إلى واجهة البطولات المحلية والقارية.