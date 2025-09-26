نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النحاس يحدد موقف بن رمضان من القمة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس علي عودة محمد علي بن رمضان إلي تشكيل الفريق الأساسي في مباراة القمة أمام نادي الزمالك والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد علي بن رمضان غاب عن الأهلي في مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة قبل ان يتعافي اللاعب ويصبح جاهز لتدعيم الأهلي في القمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

