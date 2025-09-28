نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة القمة.. موقف غامض للاعب الأهلي أحمد سيد زيزو من المشاركة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، لفحص طبي لتحديد جاهزيته لمباراة الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وذلك قبل دخول الفريق لمعسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

ويأتي هذا الفحص بعد غياب زيزو عن مباريات الأهلي بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة خلال مباراة إنبي.

تفاصيل حول مشاركة زيزو

ويرغب أحمد سيد زيزو في المشاركة أمام الزمالك بعد شعوره بتحسن حالته، لكن الجهاز الفني والطبي للأهلي يرفضان مشاركة زيزو قبل اكتمال شفائه تمامًا حتى لا تتفاقم الإصابة.

لكن من المقرر أن يتم تحديد الموقف النهائي لزيزو خلال الساعات المقبلة بناءً على نتائج الفحص الطبي الذي أجري لهم أمس السبت.

ولكن موقف زيزو من مباراة القمة أمام الزمالك لا يزال قيد التحديد النهائي.

تفاصيل إصابة زيزو

ويعاني زيزو من إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، وقد غاب عن مباريات الأهلي منذ إصابته في مباراة إنبي.

ويرى الجهاز الطبي للأهلي أن زيزو لم يتعاف تمامًا من الإصابة، وقد يحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام للتعافي الجيد.

ورغم ذلك، يصر زيزو على المشاركة في المباراة، ويسعى الجهاز الفني لاتخاذ القرار المناسب بناءً على الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب.

موقف الجهاز الفني من مشاركة اللاعب

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس قد أبلغ زيزو بأنه لن يشارك في مباراة القمة إلا بعد اجتياز الاختبار الطبي بنسبة 100%.

ويرفض الجهاز الفني المخاطرة بزيزو قبل اكتمال شفائه تمامًا حتى لا تتفاقم الإصابة، وخسارة مجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة القمة

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة بقيادة تحكيم أسباني.