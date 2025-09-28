نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه إيجلي نوار البوروندي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي وبداية رحلة البحث عن اللقب الإفريقي ال١٢

البحث عن اللقب ال١٢

في خطوة جديدة نحو استعادة عرشه الإفريقي، يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره إيجلي نوار البوروندي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025/2026، وهي البطولة التي يسعى الأحمر لاستعادة لقبها بعدما فقده في النسخة الماضية بالخروج من نصف النهائي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

الأهلي يسعى للعودة إلى منصة التتويج

يُعرف الأهلي بلقب بطل القرن وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا، حيث يمتلك 11 لقبًا قاريًا في خزائنه. إلا أن النسخة الماضية شهدت خروجه من نصف النهائي، قبل أن يتوج بيراميدز بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

ويدخل الأهلي الموسم الحالي بعزيمة مضاعفة، بهدف إعادة البطولة إلى أحضان الجزيرة، وإثبات أنه لا يزال الرقم الأصعب في القارة السمراء.

إيجلي نوار يكتب التاريخ ويقصي أساس الجيبوتي

على الجانب الآخر، يدخل فريق إيجلي نوار البوروندي المواجهة التاريخية بعد نجاحه في إقصاء أساس الجيبوتي من الدور التمهيدي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في بوروندي، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الإياب بالعاصمة جيبوتي.

تقدم أصحاب الأرض عبر سيدي نداي من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لكن اللاعب سوستين أعاد آمال الفريق البوروندي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي، حيث سيصطدم بالعملاق المصري.

مواعيد مباراتي الأهلي وإيجلي نوار

حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ستقام مباراة الذهاب في بوروندي خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، فيما يُنتظر أن تُقام مباراة الإياب في القاهرة بين 24 و26 أكتوبر.

وتترقب جماهير القلعة الحمراء هذه المواجهة، باعتبارها الخطوة الأولى نحو رحلة استعادة اللقب الغائب، وسط طموحات كبيرة بتقديم عروض قوية منذ الأدوار الأولى وعدم تكرار أخطاء النسخة الماضية.

الأهلي والرهان على خبرة النجوم

يعتمد الأهلي في مشواره القاري على خبرة لاعبيه الدوليين، الذين يمتلكون سجلًا حافلًا في البطولات الإفريقية، بالإضافة إلى دعم الجماهير التي تُعد السلاح الأقوى في مثل هذه المباريات الحاسمة.

ويرى محللون أن مواجهة فريق قادم من بوروندي قد تبدو سهلة على الورق، لكنها تحمل مخاطر كبيرة إذا لم يتعامل معها الأهلي بالتركيز المطلوب.