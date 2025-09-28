نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشباب لن يفقد الأمل بعد الخسارة من اليابان في مونديال تشيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بداية صعبة للفراعنة الصغار في كأس العالم للشباب

هزيمة منذ المواجهة الأولي

تلقى منتخب مصر للشباب هزيمة قاسية أمام نظيره الياباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة بكأس العالم تحت 20 عامًا والمقامة حاليًا في تشيلي 2025. الهزيمة وضعت المنتخب المصري في موقف صعب، لكنه ما زال يتمسك بالأمل في استعادة التوازن خلال المباراتين المقبلتين أمام نيوزيلندا وتشيلي.

تصريحات قائد المنتخب كباكا

أعرب أحمد خالد كباكا، قائد منتخب مصر للشباب، عن تقديره لزملائه والجهاز الفني رغم الخسارة، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا أمام منتخب قوي مثل اليابان. وقال كباكا في تصريحاته التليفزيونية عقب اللقاء:

"أشكر الفريق والجهاز الفني على المجهود. الكابتن أسامة نبيه أكد لنا أن المباراة ستحسمها تفاصيل صغيرة، وهو ما حدث بالفعل. لا زلنا نؤمن بحظوظنا في الصعود للدور المقبل، ولن نفقد الأمل".

وأضاف: "هدفنا الآن هو الفوز في المباراتين المقبلتين أمام نيوزيلندا وتشيلي وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16".

تفاصيل المباراة

شهدت المباراة سيطرة يابانية منذ بدايتها، حيث حاول الساموراي الضغط مبكرًا على دفاعات مصر. وفي الدقيقة 29، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد خطأ من المدافع سيف سفاجا، ترجمها المنتخب الياباني لهدف أول.

وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني، عزز المنتخب الياباني تقدمه بهدف ثانٍ بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس المصري أحمد وهب من التصدي لها.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما ظل منتخب مصر بلا نقاط، ليصبح مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة الثانية أمام نيوزيلندا من أجل إنعاش آماله.

خطة نبيه وتشكيل الفراعنة

دخل المدير الفني أسامة نبيه اللقاء بخطة لعب 4-3-3 من أجل مواجهة سرعة اليابانيين، واعتمد على الثنائي المحترف تيبو جبريال وسليم طلب في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: سيف سفاجا – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جبريال – سليم طلب – أحمد كباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله – حامد عبد الله – أحمد نايل.



مواعيد المواجهات القادمة

مصر × نيوزيلندا: الثلاثاء المقبل.

مصر × تشيلي: 3 أكتوبر (8:00 مساءً بتوقيت تشيلي – 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 4 أكتوبر).



الفراعنة على أمل العودة

رغم الخسارة الافتتاحية، يطمح المنتخب المصري إلى استغلال المباراتين المتبقيتين لتعويض ما فاته، خاصة أن الفوز على نيوزيلندا قد يعيد الفراعنة الصغار إلى أجواء المنافسة في مونديال الشباب 2025.