نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدرس ارتداء الزي الأسود في مباراة القمة 131 أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي في زيه الأحمر الكامل لمقابلة غريمه الزمالك

استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

يدرس نادي الزمالك خوض مباراة القمة رقم 131 أمام الأهلي، والمقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٩ على استاد القاهرة الدولي، بالزي الأسود البديل بدلًا من الأبيض التقليدي.

تأتي هذه الخطوة بسبب تعارض الألوان، حيث من المقرر أن يخوض الأهلي اللقاء بصفته صاحب الأرض مرتديًا زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض.

إدارة الزمالك وجهازه الفني ناقشا فكرة تغيير الطقم بشكل كامل إلى الأسود بدلًا من الاكتفاء بتغيير الشورت الأبيض فقط، من أجل الظهور بمظهر موحد واحترافي في مباراة القمة بالدوري المصري، ومن المنتظر أن يتم حسم القرار والإعلان الرسمي عن الزي خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدول ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري نايل – الدوري المصري الممتاز – برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات، بعد تحقيق الفوز في 5 مواجهات، والتعادل في مباراتين، بينما تعرض لهزيمة واحدة فقط.

ويأمل الفارس الأبيض في مواصلة الانتصارات للحفاظ على القمة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

على الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات فقط، فاز في 3 منها، وتعادل في 3 أخرى، وخسر مباراة وحيدة.

ويسعى الفريق الأحمر بقيادة عماد النحاس إلى استغلال القمة لاستعادة توازنه والتقدم نحو المربع الذهبي والمنافسة على الصدارة.

أهمية مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك

تحمل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دائمًا أبعادًا خاصة بعيدًا عن حسابات الدوري، إذ تعد من أكثر المواجهات متابعة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا.

وتأتي قمة الاثنين المقبل ٢٠٢٥/٩/٢٩ ؛لتزيد من سخونتها الظروف المحيطة بترتيب الفريقين في الجدول، حيث يدخل الزمالك وهو متصدر البطولة، فيما يسعى الأهلي لتقليص الفارق واستعادة بريقه المعتاد.

الجماهير تترقب أيضًا الزي الذي سيظهر به الزمالك في المباراة، خاصة مع اتجاه الإدارة لارتداء الطقم الأسود بالكامل، وهو ما يضيف إثارة جماهيرية قبل انطلاق صافرة الحكم.