نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم الأحد 27 سبتمبر 2025 على ستاد الاتحاد معقل السيتزنز وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 2 بنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.

من المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: خوسانوف – جفارديول – روبن دياز – أوريلي.

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: جيريمي دوكو – فيل فودين – إرلينج هالاند

تعادل مانشستر سيتي مع آرسنال بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي كما تعادل بيرنلي مع نوتنجهام فورست بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط بينما يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

موقف مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

احتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين صعد بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتلاله المراكز المؤهلة للصعود إلى البريميرليج.