نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس مجلس النواب: مصر لا تُهزم وجيشها هو درعها وسيفها في ذكرى انتصار أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة، أن مصر لا تُهزم أبدًا، وأن جيشها هو الدرع والسيف الذي يحمي الوطن عبر التاريخ.

وأشار إلى أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في سجل الأمة، يوم عبرت فيه القوات المسلحة قناة السويس لتسطّر ملحمة العبور التي أبهرت العالم وأثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي ترسانة عسكرية.

الجيش المصري يواصل معارك الحاضر بروح أكتوبر

قال رئيس مجلس النواب إن قواتنا المسلحة لا تزال على العهد، تخوض معركة الحاضر ضد الإرهاب والتطرف جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة البواسل، بنفس الروح التي صنعت معجزة العبور، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستظل رمزًا للتضحية والفداء.

التنمية امتداد لروح أكتوبر

وأوضح جبالي أن ذكرى النصر تأتي هذا العام بينما تمضي مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في معركة البناء والتنمية، باعتبار أن النصر الحقيقي لا يكتمل إلا بتحقيق التنمية الشاملة، والحفاظ على الدولة الوطنية وسط عالم يموج بالتحديات والاضطرابات.

ملحمة الأجداد أمانة للأجيال القادمة

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن نصر أكتوبر أمانة في أعناق الأجيال الجديدة، وأن مصر ستظل قوية منيعة صامدة أمام كل التحديات، مشيدًا بتضحيات الشهداء الذين حفظوا للوطن كرامته وأرضه.