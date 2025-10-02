أخبار مصرية

التعليم: تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى مدارس عربية بعد 7 أكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء حصر الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية للغات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل هؤلاء الطلاب إلى المدارس الحكومية العربية حال عدم السداد في الموعد المحدد.
وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لسداد المصروفات هو يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر الجاري، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بسرعة السداد لضمان استمرار أبنائهم في المدارس الملتحقين بها، وعدم تعرضهم لأي إجراءات قد تؤثر على مسارهم الدراسي.
 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

