نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى مدارس عربية بعد 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء حصر الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية للغات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل هؤلاء الطلاب إلى المدارس الحكومية العربية حال عدم السداد في الموعد المحدد.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لسداد المصروفات هو يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر الجاري، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بسرعة السداد لضمان استمرار أبنائهم في المدارس الملتحقين بها، وعدم تعرضهم لأي إجراءات قد تؤثر على مسارهم الدراسي.

