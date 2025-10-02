نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: قطع مياه الشرب عن منطقة بشتيل – لعبة مساء الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتحويل خط مياه قطر 300 مم المتعارض مع تنفيذ غرفة الدفع النفقي رقم (3) ضمن مشروع الصرف الصحي بشارع المتربة بقرية بشتيل بمركز ومدينة أوسيم.

فإن الأمر يستلزم قطع مياه الشرب عن منطقة ( بشتيل – لعبة ) لمدة (6) ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٣/١٠/٢٠٢٥ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٤/١٠/٢٠٢٥ وذلك للانتهاء من أعمال التحويل المطلوبة وتنفيذ غرفة الدفع النفقي.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.