عاجل- رئيس مجلس الشيوخ: السيسي لم يغفل بناء الإنسان ووقف صامدًا في معركة الدولة ضد الإرهاب

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يغفل على مدار سنوات حكمه قضية بناء الإنسان المصري، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة.

السيسي يقود معركة الدولة ضد الإرهاب

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي وقف صامدًا يقود معركة الدولة المصرية ضد قوى الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن هذه المواجهة كانت ضرورية لحماية الوطن والحفاظ على استقراره.

التنمية والبناء يسيران بالتوازي مع المواجهة الأمنية

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية لم تقتصر في معركتها على المواجهة الأمنية فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية، ودعمت مجالات الصحة والتعليم والثقافة، لتكوين إنسان قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.