نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم فعاليات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري المحترفين السعودي "دوري روشن " والتي تشهد إقامة ثلاث مباريات.
وأقيمت أمس مباريات قوية على رأسها مباراة النصر أمام الوحدة والذي حقق فيها النصر الفوز على حساب الوحدة بهدفين دون رد.
ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الرياضية الناقلة:-
الرياض- نيوم 6:20 مساءً
النجمة- الفيحاء 6:35 مساء
الفتح- القادسية 9 مساءً
وتنقل أحداث المباريات عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي في الشرق الأوسط.