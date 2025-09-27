نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عبده ينضم لقنوات "أون سبورت" للتعليق على مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت قنوات "أون سبورت" (ON Sport)، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، في التعاقد مع المعلق الرياضي الشهير عصام عبده، ليكون ضمن كوكبة معلقيها بداية من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ المعلق المخضرم مسيرته مع "أون سبورت" بتعليقه على مباراة اليوم المرتقبة بين فريقي المصري البورسعيدي وبتروجت ضمن منافسات الدوري، ويأتي انضمام عبده لتعزيز فريق التعليق بالقناة التي تنقل حصريًا عددًا من أهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية.

ويمتلك عصام عبده تاريخًا طويلًا ولامعًا في عالم التعليق الرياضي، حيث عمل في عدد من أبرز القنوات العربية، وحظي بشهرة واسعة في مصر والوطن العربي بفضل أسلوبه الحماسي والمميز، ويتذكره الجمهور المصري على وجه الخصوص بتعليقه على العديد من المباريات الخالدة، أبرزها المواجهة التاريخية التي جمعت بين منتخب مصر ومنتخب إيطاليا في كأس القارات عام 2009.

ويُعد هذا التعاقد إضافة قوية لـ "أون سبورت"، التي تسعى دائمًا لتقديم أفضل تغطية لجميع الأحداث الرياضية لجمهورها.