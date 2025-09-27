نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدهراوي رئيسًا لاتحاد دول شمال إفريقيا للكاراتيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة اتحاد دول شمال إفريقيا للعبة، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عُقد بالقاهرة على هامش بطولة شمال إفريقيا، التى تنطلق اليوم، بحضور سليمان جي رئيس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد شمال إفريقيا، حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

محمد الدهراوي (مصر): رئيسًا

رضا قدورة (الجزائر): نائبًا أول

أحمد الثابتي (تونس): نائبًا ثانيًا

محمد سعد (مصر): نائبًا ثالثًا

جمال الرعيض (ليبيا): أمينًا للصندوق

محمد اتليميذي (موريتانيا): أمينًا عامًا



كما تقرر بالإجماع تعيين السيد سيد نصر عضوًا شرفيًا لاتحاد شمال إفريقيا للكاراتيه.

وفي ختام الاجتماع، ألقى الرئيس المنتخب محمد الدهراوي كلمة شكر فيها أعضاء المكتب التنفيذي على ثقتهم، مؤكدًا حرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير اللعبة في المنطقة. وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات على صعيد تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وهو ما جعل مصر قبلة للأحداث القارية والعالمية.