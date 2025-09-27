نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إصابة ماركينيوس ضربة قاسية لباريس سان جيرمان قبل موقعة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادات باريس سان جيرمان دون قائده

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أعلن عن إصابة مدافعه وقائده البرازيلي ماركينيوس.

النادي الباريسي أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، وهو ما يمثل ضربة موجعة للمدرب لويس إنريكي الذي كان يعتمد عليه كركيزة أساسية في الخط الخلفي.

أزمة غيابات تضرب باريس قبل تشامبيونزليج

غياب ماركينيوس يأتي في وقت حساس، حيث يعاني الفريق بالفعل من سلسلة إصابات تضرب تشكيلته، على رأسهم النجم الفرنسي ذو الأصول الموريتانية عثمان ديمبيلي المتوج مؤخرًا بـ "الكرة الذهبية"، إضافة إلى البرتغالي جواو نيفيز والموهبة الصاعدة ديزيريه دويه.

هذه الغيابات تضع الجهاز الفني أمام تحديات صعبة لإيجاد البدائل المناسبة قبل اللقاء الناري أمام البلوجرانا، خاصة أن المباراة تقام على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي في برشلونة، يوم الأربعاء 1 أكتوبر، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

باريس تحت الضغط بعد سقوطه أمام مارسيليا

الضغوط لم تتوقف عند حدود الإصابات فقط، فقد تلقى باريس سان جيرمان هزيمة مؤلمة أمام غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا بهدف دون رد في قمة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي على ملعب "فيلودروم".



هذه النتيجة جمدت رصيد الفريق عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر موناكو، الأمر الذي زاد من توتر الأجواء داخل النادي قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة.

مباراة الموسم أمام برشلونة

مواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان أصبحت تُوصف بمباراة الموسم، ليس فقط لأنها تجمع بين عملاقين من كبار القارة، ولكن أيضًا لأنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لقوة الباريسيين في غياب أبرز نجومهم.

الأنظار ستتجه إلى خيارات المدرب لويس إنريكي، وكيفية تعامله مع غياب القائد ماركينيوس، حيث من المتوقع أن يدفع بالثنائي ميلان شكرينيار ودانيلو بيريرا في قلب الدفاع، مع الاعتماد على قوة الوسط لتعويض أي ثغرات خلفية.

الإصابات في التشامبيونزليج

الإصابات المتتالية التي ضربت باريس سان جيرمان جعلت مواجهة برشلونة أكثر إثارة وتشويقًا، حيث ينتظر عشاق الكرة الأوروبية قمة مشتعلة بين فريقين يبحثان عن صدارة المجموعة وبداية قوية في مشوار تشامبيونزليج.