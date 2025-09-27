نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرج يحلق في صدارة القاهرة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المرج بقيادة ياسر راشد فوزًا ثمينًا ومهمًا، اثر فوزه على فريق بطا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الأسبوع الرابع بالمجموعة السادسة.

سجل اللاعب محمد منتصر (حماصة) هدف المباراة في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، تربع الفريق على صدارة المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط.

و فاز قليوب على فريق النصر للتصدير بهدف دون مقابل سجله اللاعب صديق محمد.

و تعادل البلاستيك خارج ملعبه امام الطيران بهدفين لكلًا منهما.

و سحق الجزيرة فريق ايزي سبورت برباعية نظيفة.

و خسر سراي القبة امام هليوبوليس، بهدفين مقابل هدف، سجل اهداف المباراة كلًا من عمر عبد الدايم وعوكشة لهليوبوليس، وسجل هدف سراي القبة اللاعب دودو.

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

مدينة نصر 1-1 المطرية

الأميرية 2-1 قها

بهتيم 1-0 شبين القناطر

اسكو 1-0 طوخ

ترتيب المجموعة السادسة

1- المرج 9 نقاط

2- الجزيرة 8 نقاط

3- شبين القناطر 7 نقاط

4- هليوبوليس 7 نقاط

5- ايزي سبورت 7 نقاط

6- بهتيم 6 نقاط

7- بطا 5 نقاط

8- المطرية 5 نقاط

9- قليوب 5 نقاط

10- طوخ 5 نقاط

11- الأميرية 5 نقاط

12- مدينة نصر 5 نقاط

13- اسكو 5 نقاط

14- البلاستيك 4 نقاط

15- الطيران 4 نقاط

16- قها 3 نقاط

17- سراي القبة نقطتان

18- النصر للتصدير نقطتان