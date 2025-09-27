نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحميد حسن: محدش يقدر يكسب الخطيب في الانتخابات حتى لو كان ياسين منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عبد الحميد حسن "ميدو" نجم الأهلي الأسبق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جامد ومحدش يقدر يكسبه في الانتخابات حتى لو كان ياسين منصور.

عبد الحميد حسن: محدش يقدر يكسب الخطيب في الانتخابات حتى لو كان ياسين منصور



وقال عبد الحميد حسن الذي حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "بص مفيش حاجة اسمها مش هنزل أمام محمود الخطيب في الانتخابات احتراما له الكلام مش صح، محدش بينزل علشان الخطيب جامد ويكسب أي حد".

وتابع نجم الأهلي الأسبق: "ياسين منصور لم يقل أنه نازل الانتخابات كله كلام من ناس غيره، والخطيب يكسب أي حد ولو فيه واحد يقدر يكون ند للكابتن محمود الخطيب هينزل مفيش حاجة أسمها احترام فى الحاجات دي الكلام ده مش صح".

وأضاف عبد الحميد حسن: "لو أنا أعرف أني هكون ند بند مع الكابتن الخطيب هنزل الانتخابات، لكن مينفعش الخطيب يمد أيده للناس والناس متسلمش عليه، مينفعش ينزل في حتة والناس تقوله لا".

