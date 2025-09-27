نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مشاهدة مباراة مصر واليابان بث مباشر في كأس العالم للشباب مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل ـ مشاهدة مباراة مصر واليابان بث مباشر في كأس العالم للشباب مجانًا.

رابط بث مباشر لمباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب 2025 مجانًا

عبر قناة مفتوحة، مع تفاصيل موعد المباراة، القناة الناقلة، وقائمة منتخب مصر للشباب.

تترقب الجماهير المصرية والعربية الليلة مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب مصر للشباب ونظيره الياباني، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025، والمقامة في تشيلي.

اللقاء يعد من أبرز مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، حيث يسعى كلا الفريقين لحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

موعد مباراة مصر واليابان في المونديال

تنطلق صافرة البداية عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو الوطني في تشيلي.

ويقع المنتخبان في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي ونيوزيلندا، ما يجعل كل نقطة في غاية الأهمية لضمان فرصة التأهل إلى الدور التالي.

إقرأ المزيد..عاجل- زيزو يثير الجدل قبل القمة..هل يشارك نجم الأهلي أمام الزمالك رغم الإصابة؟

مشاهدة المباراة بث مباشر مجانًا

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن إتاحة بث مباشر للمباراة عبر إحدى قنواتها المفتوحة، في خطوة تمنح الملايين من عشاق الكرة المصرية فرصة متابعة اللقاء مجانًا دون اشتراك.

ومن المتوقع أن يحظى البث بنسبة مشاهدة مرتفعة نظرًا لأهمية المواجهة وبداية حلم الفراعنة في البطولة العالمية.

قائمة منتخب مصر للشباب

يدخل المنتخب الوطني اللقاء مدعومًا بعدد من المواهب المحلية والمحترفة، أبرزهم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد). الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين)، تيبو جابريال (ماينز).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا).

مواجهة قوية واختبار مبكر المباراة

لا تقتصر على كونها افتتاحية للبطولة بالنسبة لمصر، بل تمثل اختبارًا صعبًا أمام منتخب اليابان المعروف بانضباطه وسرعته في الأداء.

ويأمل الجهاز الفني أن يقدم اللاعبون أداءً قويًا يعكس طموحات الجماهير، ويضع المنتخب على طريق المنافسة الجادة نحو الأدوار النهائية.

الجماهير المصرية تنتظر أن يكون هذا الجيل من اللاعبين قادرًا على تكرار إنجازات المنتخبات السابقة، خاصة أن البطولة تمثل فرصة لاكتشاف نجوم جدد قادرين على قيادة مستقبل الكرة المصرية.