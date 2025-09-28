نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - اعرف جدول مباريات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025.. قمة أرسنال ونيوكاسل وبرشلونة ضد سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية يوم كروي ساخن في ملاعب أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد 28-9-2025 إلى مجموعة من المباريات النارية التي قد ترسم ملامح المنافسة في الدوريات الخمسة الكبرى، إضافة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز.

الدوري الإنجليزي الممتاز: صدام ناري بين أرسنال ونيوكاسل

يشهد الدوري الإنجليزي قمة جماهيرية مرتقبة بين نيوكاسل يونايتد وأرسنال في تمام الساعة 6:30 مساء، حيث يسعى المدفعجية لمواصلة صدارة جدول الترتيب، بينما يبحث نيوكاسل عن استعادة الثقة.

المباراة التوقيت القناة الناقلة أستون فيلا × فولهام 4:00 مساء لم يعلن بعد نيوكاسل × أرسنال 6:30 مساء beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني: برشلونة يواجه ريال سوسيداد

على أرضية "كامب نو"، يلتقي برشلونة وريال سوسيداد في مواجهة قوية لحساب الجولة الجديدة من الليجا. اللقاء يقام الساعة 7:30 مساء ويُعد من أبرز مباريات اليوم.

المباراة التوقيت القناة الناقلة رايو فاليكانو × إشبيلية 3:00 مساء beIN Sports HD 3 إلتشي × سيلتا فيجو 5:15 مساء beIN Sports HD 3 برشلونة × ريال سوسيداد 7:30 مساء beIN Sports HD 1 ريال بيتيس × أوساسونا 10:00 مساء beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي: قمة ميلان ونابولي

قمة الكالتشيو اليوم ستكون بين ميلان ونابولي عند الساعة 9:45 مساء، حيث يسعى الروسونيري لتأكيد انطلاقته القوية، فيما يبحث نابولي عن العودة للمنافسة بعد بدايات متذبذبة.

المباراة التوقيت القناة الناقلة ساسولو × أودينيزي 1:30 مساء لم يعلن بعد بيزا × فيورنتينا 4:00 مساء لم يعلن بعد روما × فيرونا 4:00 مساء لم يعلن بعد ليتشي × بولونيا 7:00 مساء لم يعلن بعد ميلان × نابولي 9:45 مساء لم يعلن بعد

الدوري الفرنسي: ليلة ساخنة مع مواجهة رين ولانس

الدوري الفرنسي يقدم أكثر من مواجهة مثيرة، أبرزها لقاء رين ولانس في ختام اليوم عند الساعة 9:45 مساء.

المباراة التوقيت نيس × باريس إف سي 4:00 مساء ليل × ليون 6:15 مساء أنجيه × بريست 6:15 مساء ميتز × لوهافر 6:15 مساء رين × لانس 9:45 مساء

الدوري الألماني: صراع الوسط والمقدمة

الجماهير الألمانية تترقب ثلاث مواجهات قوية، أبرزها لقاء أونيون برلين مع هامبورج الساعة 8:30 مساء.

المباراة التوقيت فرايبورج × هوفنهايم 4:30 مساء كولن × شتوتجارت 6:30 مساء أونيون برلين × هامبورج 8:30 مساء

دوري أبطال إفريقيا: مشاركة عربية قوية

تشهد البطولة القارية مشاركة عربية بارزة، حيث يلتقي الهلال السوداني مع جاموس، إضافة إلى مباراة أهلي طرابلس الليبي ضد دادجي.

المباراة التوقيت سيمبا × جابورون يونايتد 4:00 مساء الهلال السوداني × جاموس 7:00 مساء أسيك ميموزا × باور ديناموز 7:00 مساء الاتحاد المنستيري × إيست إيند ليونز 7:00 مساء أهلي طرابلس × دادجي 9:00 مساء شبيبة القبائل × بيبياني جولد ستارز 10:00 مساء

الدوري المصري: منافسة متوازنة

الدوري المصري الممتاز يواصل الإثارة اليوم، حيث يلتقي مودرن سبورت مع فاركو في مواجهة مبكرة، بينما يشهد المساء لقاءات قوية أبرزها غزل المحلة ضد إنبي.

اليوم الكروي الأحد 28 سبتمبر 2025 سيكون مليئًا بالإثارة من قمة أرسنال ونيوكاسل في إنجلترا، مرورًا بـ برشلونة وريال سوسيداد في الليجا، وصولًا إلى ميلان ونابولي في الكالتشيو، فضلًا عن مواجهات عربية مثيرة في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

الجماهير في مصر والسعودية والعالم العربي على موعد مع وجبة كروية دسمة تستحق المتابعة لحظة بلحظة.