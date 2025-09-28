نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: فيريرا سبب التعادل امام الجونة وتغييراته خاطئة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك هو السبب في تعادل الفريق امام الجونة في الدوري الممتاز

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: واضح ان بيريرا لم يذاكر الجونة بشكل جيد وتبديلاته وراء تعادل الجونة

واضاف: لاعبي الزمالك قدموا مباراة جيدة وسير المباراة لم يكن يدل على تعادل الفريق

وتابع: فيريرا تسبب في تعادل الجونة، ولكن بشكل عام الزمالك قدم. مباراة جيدة امام الجونة

وواصل: لاعبي الزمالك فكروا في مباراة القمة المقبلة وهذا سبب من أسباب تعادل الجونة في الدوري الممتاز

وأردف: من أسباب التفكير في مباراة القمة هو حصول بيزيرا على إنذار في لقاء الإسماعيلي السابق للغياب عن الجونة قبل مباراة القمة رغم إنه لاعب مؤثر