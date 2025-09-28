نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء إبراهيم: ما حدث من ياسر إبراهيم تجاه مروان عطية " كارثة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة عقب مواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "التعاقدات والمبالغ المالية الكبيرة لها صدى في غرفة ملابس الأهلي وتؤثر على أداء اللاعبين".

وأضاف: "ما حدث من ياسر إبراهيم عقب مباراة حرس الحدود تجاه مروان عطية واعتراضه على جائزة رجل المباراة بمثابة كارثة".

وتابع: "كنت ضد اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة حتى لو كان يستحقها".

وأردف: "ياسر إبراهيم لاعب كبير وقدم مباراة قوية للغاية، لكن تصرفه عقب المباراة كان غير مقبول ويدل على وجود أزمة في غرفة ملابس الأهلي".