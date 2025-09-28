نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم مارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع فيتشاخيس الإسباني أن نادي أتلتيكو مدريد يضع المهاجم الإنجليزي ماسون غرينوود، لاعب مارسيليا الفرنسي، على رأس أولوياته في سوق الانتقالات المقبلة.

ووفقًا للتقارير، فإن النادي الفرنسي حدد قيمة بيع اللاعب عند نحو 65 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تألق بشكل لافت منذ انتقاله إلى الدوري الفرنسي، حيث أصبح أحد أبرز المواهب الهجومية الشابة في أوروبا.

إدارة أتلتيكو مدريد ترى في غرينوود إضافة هجومية مميزة قادرة على تعزيز قوة الفريق في المنافسات المحلية والأوروبية، لا سيما في ظل رغبة المدرب دييغو سيميوني في تجديد دماء الخط الأمامي بصفقات شابة وواعدة.

الصفقة المحتملة قد تشعل صراعًا بين عدة أندية أوروبية كبرى، لكن أتلتيكو يبدو الأكثر جدية في متابعة اللاعب وتقديم عرض رسمي لمارسيليا خلال الفترة المقبلة.