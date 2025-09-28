نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوة واحدة تفصل الاهلي عن التعاقد مع مدربه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل النادي الأهلي إلى اتفاق شبه رسمي مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ونص الاتفاق بين النادي الأهلي والمدرب الدنماركي على تولي تدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين وبراتب 200 ألف يورو شهريًا.

وسيخلف المدرب الدنماركي الإسباني خوسيه ريبيرو والذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج السلبية للأهلي هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب الدنماركي بعد مباراة القمة أمام الزمالك، والتي تقام غدًا الاثنين لحساب الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

