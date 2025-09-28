نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الزمالك يصطدم ببرشلونة في قمة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الزمالك وبرشلونة لكرة اليد في العاصمة الإدارية

الفارس الأبيض في مواجهة عملاق أوروبا بحثًا عن إنجاز تاريخي

تتجه أنظار عشاق كرة اليد في مصر والعالم العربي مساء الاثنين 29 سبتمبر 2025 صوب صالة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يخوض نادي الزمالك مواجهة نارية أمام برشلونة الإسباني، ضمن الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2025". وتأتي المباراة كأحد أبرز لقاءات البطولة العالمية، نظرًا لقيمة الفريقين وما يمتلكانه من تاريخ حافل وبطولات جعلت الصدام بمثابة نهائي مبكر.

https://www.youtube.com/live/LNCmvzSt-Yw?si=ME75kFyjkI6dry7z

الزمالك يبحث عن كتابة تاريخ جديد

يدخل الزمالك اللقاء بدافع قوي بعد فوزه الكبير في الجولة الافتتاحية على فريق جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة (39-17)، وهو الانتصار الذي رفع معنويات اللاعبين ومنح الجماهير آمالًا واسعة في قدرة الفريق على مجاراة الكبار.

ويخوض "الفارس الأبيض" البطولة تحت قيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، الذي يملك خبرة واسعة في الكرة الأوروبية ويعتمد على مزيج بين أصحاب الخبرة والشباب.

ويبرز في تشكيل الزمالك كل من:

أحمد الأحمر: قائد الفريق وأيقونة اليد المصرية.

يحيى الدرع: صانع الألعاب وأحد أبرز لاعبي الجيل الحالي.

حسن وليد "قداح": السلاح الهجومي الخطير وصاحب الحلول الفردية.

محمد علي: الحارس المخضرم الذي يشكل حائط صد أمام هجمات المنافسين.

سيف هاني وكريم هنداوي كأوراق بديلة قادرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

برشلونة.. سيد أوروبا والمتوّج الدائم

على الجانب الآخر، يدخل برشلونة المباراة وهو يحمل لقب "المرشح الأول" للتتويج بالبطولة، بفضل سجله الكبير في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. الفريق الإسباني يشارك في البطولة بصفته بطل أوروبا، ويضم مجموعة من أفضل لاعبي العالم في مختلف المراكز.

ويعتمد المدرب أنطونيو كارلوس أورتيجا على توليفة متكاملة تضم أسماء لامعة مثل:

ديكا ميم (فرنسا) الجناح الطائر.

أليكس جوميز، المتخصص في الرميات السباعية.

لوكاس نيلسن، العقل المدبر في منتصف الملعب.

جون بالما الحارس الإسباني المخضرم.

بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يعكسون فلسفة برشلونة في المزج بين الخبرة والطموح.

التشكيل المتوقع للفريقين

الزمالك: محمد علي – يحيى الدرع – أحمد الأحمر – حسن وليد قداح – سيف هاني – محسن رمضان – وسام نوار.

برشلونة: جون بالما – ديكا ميم – أليكس جوميز – لوكاس نيلسن – لودوفيك فابريغاس – جونسون نيلسون – أنطونيو غارسيا.

صراع تكتيكي منتظر

من الناحية الفنية، يعتمد الزمالك على السرعة في التحولات الهجومية واستغلال مهارات أحمد الأحمر وقداح في الاختراق والتسديد من الخلف، بجانب التركيز على الدفاع المتقدم للحد من خطورة لاعبي برشلونة. في المقابل، يدخل الفريق الكتالوني بأسلوبه المعتاد القائم على الاستحواذ الطويل والهجمات المنظمة، مع استغلال خبرة لاعبيه في الضغط على دفاعات الخصم.

المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات لاعبي الزمالك على الصمود أمام أحد أقوى فرق العالم، وفي حال نجاحهم في تحقيق المفاجأة، فإن الفريق سيكون على أعتاب إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد المصرية والإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة

اليوم: الاثنين 29 سبتمبر 2025

الساعة: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 9:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

الملعب: صالة العاصمة الإدارية الجديدة – مصر

القنوات الناقلة والترددات

تنقل شبكة قنوات OnTime Sports فعاليات بطولة "سوبر جلوب 2025" حصريًا في مصر والشرق الأوسط، مع تخصيص استوديو تحليلي موسع بقيادة نخبة من نجوم اللعبة السابقين.

تردد OnTime Sports على نايل سات: 11861 (رأسي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد OnTime Sports على عرب سات: 12054 (أفقي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن متابعة المباراة عبر المنصات الرقمية الرسمية للشبكة التي تقدم خدمة البث المباشر بجودة عالية.

الجماهير كلمة السر

لا شك أن الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في صالة العاصمة الإدارية الجديدة سيكون عاملًا مؤثرًا، حيث اعتادت جماهير الزمالك على مساندة فريقها بقوة في المواعيد الكبرى، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية لمواجهة "العملاق الكتالوني".

سوبر جلوب مصري اوروبي

يبقى لقاء الزمالك وبرشلونة واحدًا من أكثر المواجهات إثارة في "سوبر جلوب 2025"، حيث يتقابل الطموح المصري مع الهيمنة الأوروبية في صدام منتظر. وبين الخبرة العالمية للفريق الإسباني وروح الفارس الأبيض الباحث عن المجد، يترقب عشاق كرة اليد سهرة استثنائية قد تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ اللعبة.