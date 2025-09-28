نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحادان العربي والدولي للكرة الطائرة يوقعان اتفاقية تعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الفلبينية اليوم، وعلى هامش بطولة العالم للكرة الطائرة، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والاتحاد العربي للكرة الطائرة.

تهدف إلى اعتماد البطولات العربية وتنظيمها بشكل رسمي تحت إشراف مشترك، بما يعزز مكانة الكرة الطائرة العربية ويمنحها اعترافًا دوليًا أوسع.

وقد حضر مراسم التوقيع كل من رئيس الاتحاد الدولي فابيو أزديڤو، والنائب الأول للرئيس مارتي هوفيز، ومن الجانب العربي الشيخ علي آل خليفة رئيس الاتحاد العربي، والأميرة آية بنت عبد الله بن الحسين عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وبشرى حجيج نائبة رئيس الاتحاد الدولي ونائبة رئيس الاتحاد العربي.