نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر --شاهد الآن قمة إسبانية جديدة تجمع بين ريال بيتيس وأوساسونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر كورة جول بين ريال بيتيس وأوساسونا في الدوري الإسباني

مواجهة متكافئة تحمل أبعادًا تكتيكية معقدة

تتجه الأنظار مساء الأحد 28 سبتمبر 2025 إلى ملعب "بينيتو فيامارين" بمدينة إشبيلية، حيث يلتقي ريال بيتيس مع أوساسونا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وبعيدًا عن كونها مباراة بثلاث نقاط، فإنها مواجهة تكتيكية بين مدرستين مختلفتين؛ الأولى هجومية تعتمد على الاستحواذ وصناعة الفرص، وهي أسلوب ريال بيتيس تحت قيادة مانويل بيليغريني، والثانية دفاعية منظمة ترتكز على الصلابة والمرتدات، وهو أسلوب أوساسونا بقيادة ياغوبا أراساتي.

ريال بيتيس.. الكرة الإيجابية والسعي للسيطرة

يدخل ريال بيتيس اللقاء برصيد جيد في جدول الترتيب جعله قريبًا من المربع الذهبي، ما يمنحه حافزًا إضافيًا للاستمرار في النتائج الإيجابية. يعتمد بيليغريني على أسلوب السيطرة بالكرة عبر التمريرات القصيرة من الخلف للأمام، مع استغلال الأطراف في بناء الهجمات.

وجود هيكتور بيليرين في الجانب الأيمن وميراندا في الجانب الأيسر يمنح الفريق عرضيات متكررة، بينما يلعب نبيل فقير دور صانع الألعاب الحر خلف المهاجمين، مستفيدًا من رؤيته المميزة للملعب وقدرته على التسديد من خارج المنطقة.

كما يملك الفريق قوة هجومية متمثلة في ويليان جوزيه وإيزكويل أفيلا، اللذين يشكلان ثنائيًا خطيرًا في منطقة الجزاء، إضافة إلى السرعة الكبيرة لأيوزي بيريز في التحولات.

أوساسونا.. الانضباط الدفاعي والسلاح المرتد

في المقابل، يدخل أوساسونا اللقاء برغبة في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب صعب. أسلوب أراساتي واضح منذ موسمين؛ تكتل دفاعي محكم بخطوط متقاربة، مع الاعتماد على المرتدات المنظمة عبر الأطراف.

الفريق يمتلك خط دفاع قوي بقيادة دافيد غارسيا، بينما يلعب لوكاس تورو دورًا محوريًا في قطع الكرات وبناء الهجمات المرتدة. في الأمام، يمثل أنتي بوديمير وكيكي غارسيا تهديدًا حقيقيًا على دفاعات بيتيس، خاصة في الكرات العالية والتمركز داخل منطقة الجزاء.

أوساسونا يعرف كيف يواجه فرقًا مثل بيتيس؛ إذ يترك لهم الاستحواذ لكنه يضرب بسرعة في المساحات الخالية خلف الأظهرة.

مفاتيح اللعب

في ريال بيتيس:

نبيل فقير: اللاعب الأكثر تأثيرًا وصاحب الحلول الفردية.

ويليان جوزيه: هداف قادر على استغلال أنصاف الفرص.

غيدو رودريغيز: صمام الأمان في وسط الملعب.

في أوساسونا:

أنتي بوديمير: مهاجم يجيد التعامل مع الكرات العرضية والهوائية.

موي غوميز: عنصر خطير في الكرات الثابتة والاختراقات.

الحارس سيرجيو هيريرا: ركيزة أساسية بفضل خبرته ورد فعله السريع.

الصراع التكتيكي المتوقع

من المرجح أن يبدأ ريال بيتيس المباراة بضغط عالٍ ومحاولة فرض نسق هجومي من البداية، سعيًا لهز الشباك مبكرًا لكسر التكتل الدفاعي لأوساسونا. سيلعب الفريق الأندلسي بكثافة عددية في وسط الملعب، مع تحركات أفقية لفتح المساحات أمام الأجنحة.

أما أوساسونا فسيدخل اللقاء بواقعية، حيث سيتراجع للخلف ويغلق مناطقه، ثم يعتمد على الكرات الطويلة والمرتدات لاستغلال تقدم أظهرة بيتيس.

ومن المتوقع أن يعتمد أراساتي على الهجوم العكسي عبر بوديمير وموي غوميز لتهديد المرمى الأندلسي.

الصراع في وسط الملعب سيكون العامل الحاسم؛ فإذا تمكن بيتيس من فرض إيقاعه عبر غيدو رودريغيز وكارفاليو، سيقترب من الفوز. أما إذا نجح أوساسونا في تعطيل مفاتيح اللعب والضغط على فقير، فستزداد فرصه في خطف نتيجة إيجابية.

الجماهير كلمة السر

وجود جماهير بيتيس في "بينيتو فيامارين" يمثل إضافة معنوية كبيرة للاعبين، إذ يُعرف جمهور الفريق الأندلسي بشغفه وحماسه الدائم. الحماس الجماهيري قد يضغط على أوساسونا، لكنه في الوقت نفسه قد يمثل ضغطًا نفسيًا على لاعبي بيتيس في حال تأخروا بالنتيجة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 28 سبتمبر 2025

الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – 8:00 مساءً بتوقيت إسبانيا.

الملعب: بينيتو فيامارين – إشبيلية.

القنوات الناقلة:

beIN Sports HD 1 نايل سات: التردد 11013 (أفقي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/2. سهيل سات: التردد 11547 (رأسي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/2.



التشكيل المتوقع للفريقين

ريال بيتيس:

روي سيلفا – بيليرين – بيزيلا – شادي رياض – ميراندا – غيدو رودريغيز – كارفاليو – نبيل فقير – أيوزي بيريز – إيزكويل أفيلا – ويليان جوزيه.

أوساسونا:

سيرجيو هيريرا – ناچو فيدال – دافيد غارسيا – خوان كروز – مانو سانشيز – لوكاس تورو – مونكايولا – موي غوميز – كيكي غارسيا – بوديمير – روبن غارسيا.

هجوم أمام دفاع

مباراة ريال بيتيس وأوساسونا تبدو متكافئة من الناحية النظرية؛ الأول يمتلك عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق، بينما الثاني يجيد الدفاع واللعب على المرتدات.

ورغم أن الأفضلية الفنية تميل لبيتيس بحكم الأرض والجمهور، إلا أن أوساسونا قادر على قلب التوقعات بخطف هدف مباغت.

لذلك، من المنتظر أن تكون مواجهة تكتيكية مشحونة، يحسمها الفريق الأكثر تركيزًا وقدرة على استغلال التفاصيل الصغيرة.