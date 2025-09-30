نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش غاضب من ملعب لقاء الجيش الرواندي: "الأجواء سيئة ولا تليق بدوري الأبطال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تعجبه الشديد من إصرار مسئولي نادي الجيش الرواندي على إقامة مباراة الفريقين في بداية مشوار دوري الأبطال، على ملعب نجيل صناعي سيء الجودة وفي أجواء شديدة الحرارة كون اللقاء سينطلق في الثانية ظهرا بتوقيت كيجالي.

ويبدأ بطل إفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يواجه يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا أن رواندا تمتلك ملعبا رائعا سبق ولعب عليه الفريق في العام الماضي وسط أجواء ممتازة، ويتعجب لماذا الإصرار على إقامة مباراة الغد في ملعب آخر وفي أجواء شديدة الحرارة، مؤكدا أن الأمر لا يجب أن يتعلق بمباراة ونتيجتها ولكن هو أمر غير جيد لكرة القدم الرواندية وكذلك الأفريقية بوجه عام أن تقام مباريات بطولتها الأكبر دوري الأبطال على مثل هذه الملاعب وفي هذه الأجواء السيئة.

أشار يورتشيتش إلى أن بيراميدز كعادته وصل إلى رواندا من أجل الفوز ولا بديل غيره ومهما كانت الظروف والأجواء والملعب وجودته فإن بيراميدز هو بطل القارة وعليه أن يظهر ذلك في كل مباراة يلعبها، والهدف هو الفوز ولا بديل غيره من أجل بداية قوية في رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

المدير الفني شدد على أن الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي صعب بكل تأكيد في ظل منافسة شرسة بين الأندية الكبيرة في البطولة، ولكن هدف النادي هو الفوز بكل تأكيد وتحقيق اللقب في النسخة الحالية والاحتفاظ بالبطولة في نادي بيراميدز.

يورتشيتش أوضح أن الفريق الرواندي من خلال المتابعة اختلف بعض الشيء عن الفريق الذي لعب أمامه في النسخة السابفة وضم مجموعة جديدة من اللاعبين الجيدين، وهو فريق ممتاز وقوي ويحترمه كثيرا والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق وهو تابع عدة مباريات له مؤخرا في بطولة سيكافا وبات يعلم كل شيء، والهدف كما قال سابقا هو بداية قوية في البطولة التي يحمل لقبها.