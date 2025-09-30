محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 07:29 مساءً - ترأس اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، رئيس اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماع اللجنة بمقر الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بقلعة صلاح الدين.

حضر الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومهندس استشارى محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وم. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، ود. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ود.سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمرانى كلية الهندسة جامعة القاهرة، والفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة الدولى، ود. علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، والكاتب والإعلامى جمال الشاعر، والاعلامى طارق علام، وأعضاء اللجنة القومية للقاهرة التراثية وعدد من قيادات محافظة القاهرة والجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

و تم خلال الاجتماع عرض مشروعات التطوير التى تمت فى القاهرة الخديوية والتى ساهم فيها الجهاز مع المحافظة وووزارة الاسكان، مثل حديقة الأزبكية والمنطقة المحيطة بها، وتطوير نادى السلاح، ومنطقة الموسكى وأهم العقارات التراثية بها كعمارة تيرينج والتى لها تاريخ تراثى متميز، كما تطرق الاجتماع إلى مشروع التطوير الجارى بمثلث الشريفين، ومنطقة البورصة، والقاضى الفاضل لرفع كفائتهم، وإعادة استغلالهم فى الأنشطة الثقافية، وأيضًا ضمان استدامة الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير.

كما ناقشت اللجنة مجموعة من المشروعات الجديدة التى بدأت بالقاهرة التاريخية فى منطقة خان الخليلى والقاهرة الخديوية متمثلة فى مشروع التطوير الذى يتم الآن فى منطقة رمسيس، وكوبرى الليمون، وجهود المحافظة فى نقل الباعة الجائلين، وإزالة المواقف العشوائية.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع أن العمل يجرى بالمحافظة على3 محاور الأول هو الحفاظ على القاهرة التاريخية واستعادتها كما كانت، والحفاظ على تراثها، والمحور الثانى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق الاستدامة، والمحور الثالث هو الشراكة مع المجتمع المدنى، والمواطنين، وأصحاب المصلحة فى أعمال التطوير عبر إجراء حوار مجتمعى معهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تكوين اتحادات شاغلين فى عدة مناطق بالقاهرة كشارع إبراهيم بمصر الجديدة، والمعادى، والألفى، وممر بهلر، ومثلث الشريفين بإشراك أصحاب المصلحة فى أعمال التطوير.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع جهود نقل الباعة الجائلين بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس وأعلى كوبرى الليمون، مشيرًا إلى أن العمل يجرى حاليا على إعادة ترميم الكوبرى، كما استعرض أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية والتاريخية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هناك جهود حثيثة لاستعادة الحرف التراثية والحفاظ عليها من الاندثار مثل النحاس والخيامية والفخار.