شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × كيرات ألماتي بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، وبالأخص عشاق النادي الملكي ريال مدريد، المواجهة المرتقبة أمام فريق كيرات ألماتي الكازاخستاني، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. يدخل ريال مدريد اللقاء بطموحات كبيرة لتعويض جماهيره بعد الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بنتيجة (5-2)، ورغبة في تعزيز رصيده من النقاط، من أجل اعتلاء قمة المجموعة مبكرًا.

ورغم الفارق الكبير في الخبرات والتاريخ بين الفريقين، إلا أن المباراة تحمل طابعًا خاصًا، إذ يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره وتأكيد قوته في البطولة الأوروبية، بينما يتمسك كيرات ألماتي بحلم صناعة المفاجأة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

ريال مدريد يواجه كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا 2025-26

موعد مباراة ريال مدريد ضد كيرات ألماتي

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، على ملعب «ألماتي المركزي» في كازاخستان.

الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 8:45 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكيرات ألماتي

تتولى شبكة بي إن سبورتس مهمة نقل اللقاء المرتقب، حيث خصصت قناة beIN SPORTS 1 لنقل المباراة مباشرة بتعليق المعلق الرياضي أحمد البلوشي، وذلك في إطار الحقوق الحصرية للشبكة في بث منافسات دوري أبطال أوروبا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف ريال مدريد في دوري الأبطال قبل المباراة

ريال مدريد يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، بعدما نجح في الجولة الأولى في تحقيق الفوز الصعب على أولمبيك مارسيليا بنتيجة (2-1). ويسعى النادي الملكي تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليًا من أجل ضمان صدارة مبكرة للمجموعة.

وتعتمد جماهير الريال على خبرات نجوم الفريق وعلى رأسهم كيليان مبابي، جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور لتقديم مباراة قوية تعيد الثقة بعد خسارة الدوري أمام أتلتيكو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كيرات ألماتي

من المتوقع أن يخوض تشابي ألونسو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: دافيد ألابا – دين هويسين – راؤول أسينسيو

خط الوسط: أردا جولر – فيديريكو فالفيردي – أوريليان تشواميني – جود بيلينجهام – فرانكو ماستانتونو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

طموحات كيرات ألماتي في مواجهة ريال مدريد

رغم صعوبة المهمة، يدخل فريق كيرات ألماتي اللقاء وهو يطمح لتقديم مفاجأة تاريخية أمام ريال مدريد، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير على أرضه.

ويقبع الفريق الكازاخستاني في المركز الثالث والثلاثين دون أي نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة (4-1).

كلمة أخيرة

مباراة ريال مدريد ضد كيرات ألماتي تأتي في توقيت حاسم للنادي الملكي من أجل استعادة توازنه الأوروبي، بينما ستكون بمثابة "فرصة العمر" للفريق الكازاخستاني لإثبات وجوده في واحدة من أكبر البطولات القارية.