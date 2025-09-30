نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر بين سبورت - أتلانتا يصطدم بكلوب بروج في مواجهة أوروبية مرتقبة بدوري الأبطال في المقال التالي

ممثل إيطاليا يسعى لتأكيد بدايته القوية أمام الطموح البلجيكي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025 صوب ملعب جيويس بمدينة بيرغامو الإيطالية، حيث يستضيف نادي أتلانتا الإيطالي نظيره كلوب بروج البلجيكي، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين فريق إيطالي متطور هجوميًا وآخر بلجيكي أثبت حضوره القاري في المواسم الأخيرة.

أتلانتا.. قوة هجومية تبحث عن الاستمرارية

منذ ظهوره في دوري الأبطال قبل سنوات قليلة، فرض أتلانتا نفسه كواحد من أكثر الفرق الأوروبية متعة في الأداء الهجومي. الفريق تحت قيادة المدرب جان بييرو جاسبريني يعتمد على أسلوب الضغط العالي والكرات العمودية السريعة، وهو ما جعله خصمًا صعبًا حتى أمام كبار القارة.

يدخل الفريق اللقاء بعدما حقق تعادلًا ثمينًا أمام آرسنال الإنجليزي في الجولة الافتتاحية، ليؤكد قدرته على المنافسة في المجموعة. الأنظار ستكون موجهة نحو الثلاثي الهجومي لوكمان، تشوكويزي، وسكامكا، إضافة إلى دعم خط الوسط بقيادة مارتن دي رون وصناعة الألعاب عبر ماريو باشاليتش.

كلوب بروج.. الحصان الأسود البلجيكي

في المقابل، يسعى كلوب بروج لمواصلة عروضه القوية في دوري الأبطال، بعدما استهل مشواره بفوز مهم على دينامو زغرب الكرواتي (2-1)، ما منحه ثقة كبيرة قبل موقعة بيرغامو.

المدرب رونـي ديلا يعتمد على أسلوب متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والانتشار السريع في الهجوم. الفريق يمتلك عناصر مؤثرة مثل فيران جوتغلا في خط الهجوم، والجناح السريع أندريه سكوف أولسن، إلى جانب الحارس المتألق سيمون ميجنوليه الذي يشكل عنصر الخبرة الأبرز.

موعد المباراة⌚

اليوم: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الساعة: 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية – 8:45 مساءً بتوقيت أبوظبي – 6:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا



القنوات الناقلة وتردداتها