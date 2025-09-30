نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وجالطة سراي بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وجالطة سراي بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وخاصة جماهير الريدز، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول وجالطة سراي التركي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة نظرًا لرغبة ليفربول في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية، بينما يسعى الفريق التركي لتصحيح مساره بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الأولى.

وسيقام اللقاء على ملعب رامس بارك وسط حضور جماهيري غفير، مما يزيد من حدة المنافسة ويجعل المواجهة مليئة بالإثارة والندية.

موقف الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل ليفربول المباراة وهو في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2).

ويحتل جالطة سراي التركي المركز الـ35 دون رصيد من النقاط، بعدما تعرض لخسارة قاسية أمام فرانكفورت الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف.

مباراة ليفربول ضد جالطة سراي التركي اليوم

يخوض ليفربول اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، والانفراد بصدارة مجموعته مبكرًا من أجل الاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

على الجانب الآخر، يسعى جالطة سراي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الأول له في البطولة، وتعويض خسارة الجولة الأولى الثقيلة أمام فرانكفورت.

موعد مباراة ليفربول وجالطة سراي التركي

اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

الملعب: رامس بارك – تركيا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جالطة سراي

تنقل المباراة مباشرة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على قناة beIN SPORTS 1 وسيكون اللقاء بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

