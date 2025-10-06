فـي الدوري الإسباني : إشبيلية يسحق برشلونة «المروع» ويفقده الصدارة

مدريد ـ أ.ف.ب: سحق إشبيلية ضيفه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم 4-1، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم في الليجا، ضمن المرحلة الثامنة. وبهذه الخسارة، تنازل حامل اللقب عن المركز الأول لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على فياريال 3-1 السبت، ويملك ريال مدريد 21 نقطة مقابل 19 لبرشلونة، فيما صعد إشبيلية إلى المركز السادس (13).

ورغم الخسارة، دافع مدرب بلاوجرانا الألماني هانزي فليك عن فريقه «أدرك جيدا بأنه يتعيّن علينا تحليل ما حصل لا سيما في الشوط الأول. لكن في الثاني قام فريقي برد فعل وأنا سعيد بما رأيته من كفاح».

بدوره علق الدولي بيدري لاعب وسط برشلونة على خسارة فريقه «كان اداؤنا في الشوط الأول مروعا، اعتقد اننا لعبنا أسوأ مباراة لنا وبالتالي يتعين علينا أن نقوم بنقد ذاتي كي لا يتكرر هذا الأمر».

وتابع «في الشوط الأول لم ندرك كيف ندافع أو كيف نهاجم». وكان برشلونة سقط أيضا على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1-2 في دوري أبطال أوروبا، رغم غيابات كثيرة طالت صفوف فريق العاصمة الفرنسية ابرزها لعثمان ديمبيليه صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالإضافة للجناحين ديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وقائده البرازيلي ماركينيوس بداعي الاصابة. افتتح مهاجم برشلونة السابق التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيس التسجيل لإشبيلية من ركلة جزاء، اثر خطأ ارتكبه المدافع الأوروجوياني رونالد اراوخو (13). وأضاف إيساك روميرو الهدف الثاني للفريق الأندلسي من تسديدة أرضية اثر مرتدة (36)، قبل أن يقلص الانجليزي ماركوس راشفورد الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة على الطاير بيسراه بعد تمريرة جميلة من بيدري. ضغط برشلونة لإدراك التعادل في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء انبرى لها هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنه سددها خارج الخشبات الثلاث (76).

ثم أضاع الشاب السوري-السويدي الجنسية روني بردغجي فرصتين سهلتين أواخر المباراة، قبل ان يسجل أصحاب الأرض هدفين متأخرين عبر خوسيه أنخل كارمونا (90) والنيجيري أكور ادامس (90+6). وأعرب مدرب إشبيلية الأرجنتيني ماتياس ألميدا عن سعادته لفوز فريقه بقوله «أنا سعيدا جدا لهذا الفوز، كنا في حاجة إليه على أرضنا». وتابع «كانت الخطة واضحة بغلق المساحات أمام برشلونة وهذا ما قمنا به، نحن على الطريق الصحيح». وصعد ريال بيتيس إلى المركز الرابع بعد عودته بنقاط صعبة من أرض إسبانيول 2-1. وفشل أتلتيكو مدريد في البناء على انتصاراته الثلاثة الاخيرة في مختلف المسابقات ليسقط في فخ التعادل مع مضيفه سلتا فيجو 1-1.