المغرب يعلن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسى بسبب نهائى كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 08:20 مساءً - أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب اليوم الجمعة، عن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسى فى مراحل التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية فإن القرار جاء تزامنا مع مباراة المنتخب المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا يوم 18 يناير 2026، لتمكين التلاميذ وعائلاتهم من متابعة وتشجيع المنتخب الوطني.

ومن جانبها قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب بتحديد تواريخ جديدة لإجراء الامتحانات لضمان عدم تعارضها مع الحدث الرياضي، ويأتى هذا القرار بهدف دعم الروح الوطنية وتشجيع المنتخب دون الإضرار بالمسار الدراسي للتلاميذ.

وسيكون ملعب الأمير مولاى عبد الله فى العاصمة المغربية الرباط، مسرحاً للمباراة النهائية فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عندما يلتقي منتخب المغرب مع منتخب السنغال.

تنطلق مباراة المغرب ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الأحد الموافق 18 يناير في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية وتذاع مباراة المغرب والسنغال، على قناة beIN Sports MAX1، أما داخل المملكة المغربية، فيمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر البث الأرضى الرقمى من خلال قناة "الرياضية" المغربية (TNT).