تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد إجراء عملية جراحية بالنمسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 08:20 مساءً - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آخر تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة لإحدى كليتيه فى النمسا، مؤكدة أن قداسته يتماثل للشفاء، ويخضع حاليًا لمتابعة طبية دقيقة، على أن يقضى فترة نقاهة قبل عودته إلى أرض الوطن.

وأوضحت الكنيسة، في بيان رسمي صادر منذ قليل، أن قداسة البابا أجرى العملية الجراحية بنجاح كامل وبنعمة الله، وذلك ضمن الفحوصات والتحاليل الطبية التي يخضع لها في إطار المتابعة الصحية الدورية، دون تسجيل أي مضاعفات.

متابعة طبية دقيقة لقداسة البابا تواضروس فى النمسا

وأشار البيان إلى أن قداسة البابا يقضي حاليًا عدة أيام في المستشفى بالنمسا للمتابعة السريرية بعد العملية، وفقًا للتوصيات الطبية، للاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها.

وأضاف البيان أن قداسته سينتقل عقب خروجه من المستشفى إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا، لقضاء فترة نقاهة، بما يضمن تعافيه الكامل قبل العودة إلى مصر واستئناف مهامه الرعوية والكنسية.

وجاء في البيان: «نشكر الرب من أجل صحة أبينا قداسة البابا تواضروس الثاني، ونصلي معًا أن يعيده الرب بسلامة وعافية إلى أرض الوطن»، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحالة الصحية لقداسته تزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد الغطاس المجيد.