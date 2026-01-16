أبوالغيط: نرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية.. ونثمن جهود مصر وقطر والوسطاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 08:20 مساءً - رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بالإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، معربا عن تقديره لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر وبقية الوسطاء في هذا الصدد.

واعرب الامين العام عن تمنياته لأعضاء اللجنة بالتوفيق في مهمتهم شديدة الاهمية في خدمة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة التي لعبت دورا قياديا في رسم مسار وقف اطلاق النار والاستقرار في غزة، ضرورة العمل على نحو حثيث من أجل ازاحة العقبات والعراقيل من طريق السلام وإعادة الاعمار في غزة، بما في ذلك التصدي للمماطلات الاسرائيلية المتواصلة للتملص من استحقاقات المرحلة الثانية وعلى رأسها الانسحاب من القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة من دون إعاقة وبشكل متواصل.