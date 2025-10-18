نوتنغهام يقيل مدربه بوستيكوغلو

نوتنغهام يقيل مدربه بوستيكوغلوأعلن نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو من تدريب الفريق بعد الخسارة 3-0 أمام تشيلسي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من "البريميرليغ".

ولم يتمكن بوستيكوغلو الذي تولى تدريب نوتنغهام فورست خلفًا للبرتغالي نونو سانتو من الفوز في أي مباراة مع الفريق خلال 8 مباريات خاضها بكافة المسابقات.

افتتح جوش أتشيمبونغ التسجيل للفريق الزائر عند الدقيقة 49، ثم ضاعف بيدرو نيتو التقدم بعدها بثلاث دقائق، قبل أن يكمل ريس جيمس ثلاثية تشيلسي عند الدقيقة 84.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فورست عند خمس نقاط في المركز 17.